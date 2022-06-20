Полторы тонны продуктов без документов задержал в июне брянский ветконтроль

Мясную и молочную продукцию владельцы хотели продавать.

С начала июня в Брянской области силовые ведомства задержали четыре автомобиля, в которых находилось более полутора тонн продуктов. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Со стороны Республики Беларусь в объезд ветеринарных постов пытались провести молоко, сыр, колбасу и другую продукцию. Необходимых документов у неё не было.

Нарушались также условия транспортировки и температурный режим. Продукты лежали в багажнике и салоне машин, вместе с посторонними предметами.

Владельцы рассказали, что продукты ввезены для продажи. После разбирательств грузы вернули в Республику Беларусь.