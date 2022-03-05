Полученные за взятки в брянском вузе дипломы уничтожили

Суд признал документы недействительными.

Прокуратура Унечского района выявила нарушения законодательства об образовании.

Ведомство выяснило, что трое студентов Брянского областного казачьего института технологий и управления не сдавали экзамены, не проходили практику и не защитили выпускные работы. Дипломы о высшем образовании они получили за взятки руководству института.

Фигурантов осудили, в выданные им дипломы прокуратура потребовала признать недействительными. Через суд надзорный орган обязал вуз уничтожить документы.