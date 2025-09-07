Помощник машиниста пострадал при атаке дронов в Климово. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ атаковали посёлок Климово Климовского района. Так, FPV-дроны сбросили взрывные устройства по электропоезд. Ранения получил помощник машиниста. Его оперативно доставили в больницу.

Также из-за нападения повреждены гражданские автомобили, соц объекты, административные здания и жилые дома. Также дроны нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. Люди не пострадали.

«Благодаря профессионализму аварийных бригад энергоснабжение оперативно восстановлено», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.