Посол Республики Беларусь в России посетил Брянщину

Брянский губернатор встретился с полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили сотрудничество Брянской области и Белоруссии.

«Брянская область сотрудничает почти со 100 странами, но более 60% товарооборота приходится на Республику Беларусь. В прошлом году наш товарооборот составил почти 900 млн долларов, по итогам 8 месяцев этого года он вырос и составляет 116%, и мы уверены, что до конца года этот показатель будет выше, чем в прошлом году», — подчеркнул Александр Богомаз.

Александр Рогожник высоко оценил качество сотрудничество Брянской области с регионами Республики Беларусь.

«У нас особое отношение к брянским людям: мы родные, близкие, соседи», — подчеркнул Посол.

В региона настроено сотрудничество в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства, науки, молодежной политике, культуре и спорте.

«Уверен, и в дальнейшем стремление наших братских народов к дружбе и единению будет способствовать социально-экономическому росту и стабильности наших государств!» — заключил Александр Богомаз.