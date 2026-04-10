2026, 10 апреля 09:11
Пострадала женщина и повреждены дома при ракетном ударе в Карачевском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Ночью ВСУ нанесли удар по Брянской области управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ воздушные цели уничтожили.

«В результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома полностью уничтожены, повреждены 15 жилых домов», – уточнил Александр Бгомаз.

При атаке ранения получила мирная жительница. Женщину доставили в больницу.

Читайте также

Руководители брянских предприятий получили награды
10 апреля 10:31
Руководители брянских предприятий получили награды
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка
10 апреля 08:44
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования
09 апреля 18:39
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования

