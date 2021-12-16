Похищенные металлические поддоны обнаружили в кузове «Газели» в Брянске

Обстоятельства кражи установят следователи.

В Брянске инспекторы ДПС остановили грузовую машину. Автомобиль двигался с перегрузом. В кузове «Газели» стражи порядка обнаружили 10 металлических поддонов.

По словам водителя, груз принадлежит пассажирам. Те, в свою очередь, пояснили, что поддоны от железнодорожных путей в Бежицком районе их попросил перевезти родственник.

Полицейские не поверили в эту версию и вызвали следственно-оперативную группу Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. Обстоятельства кражи установят полицейские.