Похищенные металлические поддоны обнаружили в кузове «Газели» в Брянске
Обстоятельства кражи установят следователи.
В Брянске инспекторы ДПС остановили грузовую машину. Автомобиль двигался с перегрузом. В кузове «Газели» стражи порядка обнаружили 10 металлических поддонов.
По словам водителя, груз принадлежит пассажирам. Те, в свою очередь, пояснили, что поддоны от железнодорожных путей в Бежицком районе их попросил перевезти родственник.
Полицейские не поверили в эту версию и вызвали следственно-оперативную группу Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. Обстоятельства кражи установят полицейские.
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