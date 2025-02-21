Председатель Гомельского облисполкома побывал на совместном предприятии в Брянске

Председатель Гомельского облисполкома побывал на совместном предприятии «Термотрон-Завод» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаза и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко побывали на совместном предприятии с «Термотрон-Завод». В минувшем году его купил ОАО «Гомельский электротехнический завод». Слияние обсуждали на площадках экономического форума «Гомель-Брянск».

«Предприятие, в активе которого были акции недружественных стран, находилось на грани разорения, а теперь у него большие перспективы. Оно станет первым эксклюзивным поставщиком систем управления и шлагбаумов в Республике Беларусь», – подчеркнул Александр Богомаз.