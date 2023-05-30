Председатель Госдумы России посетил Брянщину

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетил Брянскую область. О рабочей поездке сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Брянскую область посетил Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин. Также с ним приехали председатели комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и комитета по обороне Андрей Картаполов.

«В Брянском государственном техническом университете состоялась встреча с ректорами и проректорами по воспитательной работе наших вузов. Обсудили реализацию задачи, поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по увеличению числа бюджетных мест по инженерным специальностям. Еще один, не менее важный вопрос, — качество подготовки специалистов. Посетили одну из лабораторий БГТУ, где производятся образцы продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса. Подготовили и передали предложения от вуза в адрес Ростеха и Роскосмоса по реализации разработок», – уточнил глава региона.

Председатель Госдумы встретился с депутатами Брянской областной думы и главами муниципальных образований. Они обсудили меры поддержки участников спецоперации и их семей.

«Вячеслав Викторович подчеркнул, что Брянская область — единственный регион, где уже на протяжении восьми лет выплачивается ежемесячное пособие каждому из родителей и вдове погибшего военнослужащего в размере среднемесячной заработной платы по экономике, сегодня это 39 тыс. рублей. По 200 тыс. рублей из областного бюджета получают все участники специальной военной операции, 2 млн рублей — семья погибшего», – добавил Александр Богомаз.

Председатель Государственной Думы отметил, что Брянская область не так богата по сравнению с другими регионами, но находит средства для выполнения социальных обязательств: приобретение жилья для медиков, строительство соцобъектов и поддержку военнослужащих.

«Как приграничному региону нам уделяется особое внимание. Вячеслав Викторович поручил председателю комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Сергеевичу Москвичеву курировать от Государственной Думы Брянскую область», – заключил Александр Богомаз.