Президент России наградил медалями брянских паралимпийцев

Президент России наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» брянских паралимпийцев. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении орденами и медалями победителей и призёров XVII Паралимпийских летних игр в Париже. В их число вошли и воспитанники брянской спортшколы «Олимп».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Алан Кокойты. А медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Виктория Сланова.