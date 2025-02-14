Президент России поддержал проект строительства инфекционной больницы в Брянске

Президент России поддержал проект строительства новой инфекционной больницы в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Накануне Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Внимание глава страны уделил здравоохранению в регионе.

«Есть обобщённые показатели, которые о многом говорят, в социальной сфере прежде всего. Например, это количество рождений: у Вас с 2017 по 2024 год на территории Брянской области родились 74 тысячи 763 ребёнка, в том числе в перинатальном центре – больше 25 тысяч. Я надеюсь, он работает исправно, на современном уровне. И что очень важно, в результате комплексных мер младенческая смертность в регионе уменьшилась с 10,8 до 3,9 на одну тысячу родившихся, и это хороший показатель», – отметила Владимир Путин.

Александр Богомаз обратился к Президенту России с просьбой о поддержке строительства новой инфекционной больницы на 120 коек в Брянске. Старое здание возвели ещё 1949 году.

«Все наши просьбы Владимир Владимирович поддержал, соответствующие поручения будут даны Правительству Российской Федерации», – уточнил губернатор.