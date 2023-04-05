При атаке беспилотника в Суземском районе пострадал человек

При нападении беспилотника на Суземский район травмы получил человек. О происшествии рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — уточнил глава региона.