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При атаке беспилотника в Суземском районе пострадал человек

2023, 05 апреля 14:21 Лента новостей
При атаке беспилотника в Суземском районе пострадал человек
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При нападении беспилотника на Суземский район травмы получил человек. О происшествии рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — уточнил глава региона.

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