При реконструкции брянского аэропорта подрядчик не освоил 735 млн рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с председателем Совета директоров АО «Центрдорстрой» Петром Ольховским. Они обсудили реконструкцию аэропорта «Брянск».

В воздушной гавани обновили взлетно-посадочную полосу и сделали разметку, построили новый пассажирский перрон, смонтировали очистные сооружения. Подрядчик обновил фасада здания аэровокзала. В настоящее время завершаются электромонтажные работы и устройство связи.

«До конца года объект должен быть сдан в эксплуатацию, но 735 млн рублей из выделенных средств еще не освоено, не приобретено дорогостоящее оборудование, которое подрядчик мог закупить еще три года назад. Никаких удорожаний сметы и выделения дополнительных средств не будет! Зато мы в полном праве в соответствии с законом применять штрафные санкции за каждый день просрочки по контракту», – подчеркнул Александр Богомаз.