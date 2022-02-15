Проекты благоустройства пяти дворов в Брянске готовят к торгам

Документы уже утвердила Государственная экспертиза.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Брянске благоустроят пять дворов.
Положительное заключение Государственной экспертизы получили на проектно-сметную документацию территорий по адресам:
— улица Репина, д.13, 13а (Советский р-н);
— улица Камозина, д.34 (Бежицкий р-н);
— улица Абашева д.6, 8, 8А (Володарский р-н);
— улица Привокзальная, д.1 (пос. Белые Берега);
— улица Ново-Советская, д. 102, 10, улица Азарова, д. 57 (Бежицкий р-н).
Проекты готовят к процедуре торгов.
«Работа предстоит большая. Не тяните резину, максимально оперативно проведите всю документальную работу, чтобы с началом сезона приступить к ремонтам», — подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
Всего в 2022 году на реализацию программы выделили 147,7 миллиона рублей.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию