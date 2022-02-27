Пьяного водителя маршрутки задержали в Брянске

В салоне машины находились четыре пассажира.

На проспекте Московской в Фокинском районе Брянска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Transit. В салоне маршрутки находилось четыре пассажира. А 37-летний водитель явно был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Полицейские выяснили, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и был лишён прав на полтора года.

На водителя составили несколько административных протоколов. Он задержан и ожидает суда. Мужчине грозит административный арест до 15 суток.