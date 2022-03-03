Пьяный водитель мопеда из Суражского района получил четыре года колонии

Условный срок ему заменили реальным.

В селе Кулаги Суражского района сотрудники ГИБДД остановили мопед. Водитель был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже задерживался за пьяное вождение. Также у него нет водительских прав. Кроме того, подозреваемый судим за разбойное нападение и получил условный срок.

Суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к четырём годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.