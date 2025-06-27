Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью ночью. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 26 на 27 Брянская область вновь подверглась атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом пять беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили всех нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – уточнил губернатор Александр Богомаз.