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Пять беспилотников сбили над Брянщиной ночью

2024, 02 декабря 11:13 Лента новостей
Пять беспилотников сбили над Брянщиной ночью
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Минувшей ночью над Брянской областью уничтожили ещё пять беспилотников. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 

Четырёх нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. Силами  СОБР «Партизан» Управления Росгвардии по Брянской области уничтожен ещё один беспилотник.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.

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