Пять беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 14 октября до утра 15 октября в Брянской области вновь работали подразделения противовоздушной обороны. Военнослужащие Минобороны РФ заметили над регионом пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Все цели уничтожила система ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.