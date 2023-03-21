Пять домов повреждены при атаке Климово

«Еще одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы», — уточнил Александр Богомаз.

Беспилотник обстрелял пять домов в Климово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть

Помогать и поддерживать Как в регионе организована помощь семьям участников СВО?С начала года в Смоленске на улице Пригородной заработал Центр поддержки участников СВО и членов их семей.По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра — «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных

Потанцуем? Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера — люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов. Возобновят они свою работу и на Смоленщине. «Дал указание главам муниципалитетов, используя

К нам приехали артисты Об открытии новых виртуальных концертных залов, ремонте сельских ДК и закупке новых автоклубов, которые ещё называют Домами культуры на колёсах, говорили на прошлой неделе в администрации области. О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей. «Запланирован

Хорошо быть дома Как в регионе переселяют граждан из аварийного жилья? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. — Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.