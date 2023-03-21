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Пять домов повреждены при атаке Климово

2023, 21 марта 19:49 Лента новостей
Пять домов повреждены при атаке Климово
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Беспилотник обстрелял пять домов в Климово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Еще одна атака со стороны ВСУ.  БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет.  Имеются повреждения  пяти жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы», — уточнил Александр Богомаз.

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