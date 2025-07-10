Пять реактивных беспилотников сбила система ПВО на небе Брянщины
Пять реактивных беспилотников сбила система ПВО на небе Брянщины. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
10 июля над территорией Брянской области военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили пять реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей сбила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
В родном селе
В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15
Первая работа
В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки. «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.
Таланту – большая дорога!
В детской школе искусств Хиславичского округа завершили капремонт. Проект был реализован в рамках масштабной работы по улучшению условий для творческого развития ребят, посещающих школы и учреждения допобразования региона. В ДШИ заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. При этом сохранили исторический облик здания – обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность
Вот оно какое, целевое
Какие меры п оддержки предоставляют таким студентам в регионе? У абитуриентов начался ответственный период – поступление в вузы и колледжи. Именно сейчас ребята делают один из важных шагов в жизни – выбирают профессиональный путь. Для многих он будет связан с родной Смоленщиной. Правительство региона развивает программу целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для успешного старта