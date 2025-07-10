Пять реактивных беспилотников сбила система ПВО на небе Брянщины. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

10 июля над территорией Брянской области военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили пять реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всех нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.