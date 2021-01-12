Пятеро брянцев перевели почти полмиллиона рублей мошенникам за неделю

Как показывает статистика, несмотря на праздничные дни активность телефонных мошенников остается высокой, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На минувшей неделе в полицию поступило 5 заявлений от потерпевших. Обманутые злоумышленниками брянцы пополнили кошельки преступников на 465 700 рублей.

Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету.

Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это – несмотря на предупреждения об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении.