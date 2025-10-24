Работники дорожного хозяйства Брянщины получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале областного правительства накануне прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников дорожного хозяйства. Представителей сферы поздравили губернатор Александр Богомаз, спикер облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты. Лучшие представители профессии получили областные и ведомственные награды за многолетний и добросовестный труд.

«На финансирование дорожной отрасли из бюджетов всех уровней выделено 11,5 млрд рублей. До конца года будет отремонтировано более 530 км дорог, в том числе обустроено 23 км наружного освещения, проложено свыше 11 км тротуаров», – подчеркнул Александр Богомаз.

Виновникам торжества творческие номера подарили лучшие брянские коллективы.