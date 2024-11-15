Работников транспорта поздравил брянский губернатор

Работников транспорта с профессиональным праздником поздравил брянский губернатор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие. Там чествовали работников и ветеранов сферы транспорта. В Брянской области в этой отрасли занято свыше 12,5 тысяч человек. Мероприятие приурочено к наступающему Дню работника транспорта. Виновников торжества поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Уверен, совместными усилиями Правительства области и предприятий транспорта будут решены все поставленные задачи по безопасным пассажирским и грузовым перевозкам, развитию современной транспортной инфраструктуры. Слова особой благодарности ветеранам транспорта, которые стали наставниками для нового поколения сотрудников отрасли и передают свой уникальный опыт!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Отличившиеся работники транспортной сферы получили награды от профильного министерства, губернатора, Думы и главного федерального инспектора по Брянской области.