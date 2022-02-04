Ранее судимый бомж похитил три ноутбука из брянской школы

Компьютеры он сдал в ломбард.

В полицию с заявлением о краже обратился директор школы в Фокинском районе Брянска. Ночью кто-то разбил окно в кабинете информатики и похитил три ноутбука. Похищенная техника стоила 250 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый за грабёж 34-летний мужчина без определённого места жительства. Он попытался скрыться и покинул регион. Но полицейские задержали подозреваемого.

Технику мужчина сдал в ломбард. Один ноутбук стражи порядка изъяли и вернули в школу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.