Сбившему двоих детей водителю не смягчили приговор

Один из мальчиков получил тяжёлые травмы.

Брянский областной суд рассмотрел апелляцию от жителя Новозыбковского района, 1986 года рождения.

В прошлом году в Новозыбкове мужчина на служебном автомобиле «Лада Гранта» превысил скорость и на переходе сбил двух детей. Они переходили дорогу на зелёный свет. Один мальчик получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил водителя к ограничению свободы на полтора года и на этот же срок лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Осуждённый просил исключить запрет на выезд за пределы Новозыбковского городского округа и лишение работы с транспортом. Но суд оставил приговор без изменений.