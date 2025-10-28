Шесть человек ранены при нападении дронов на Погарский район вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 27 октября до утра 28 октября Погарский район ещё несколько раз подвергался атакам ВСУ. Трижды дроны камикадзе наносили целенаправленные удары по движущимся гражданским автомобилям. Ранения получили четыре женщины и двое мужчин. Их всех доставили в больницу.

На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.