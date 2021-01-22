СКР возбудил дело из-за гибели матери с ребенком при пожаре в Брасовском районе

22 января 2021 года, около 10 часов утра после тушения пожара в одном из частных жилых домов по улице Октябрьской в поселке Воронов Лог Брасовского района Брянской области обнаружено тело местной жительницы и ее малолетнего сына с термическими повреждениями.
СУ СК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Следователи осмотрели место возгорания, с участием специалистов противопожарной службы МЧС России зафиксировали следы происшествия, изъяли необходимые образцы для назначения и проведения судебных экспертиз.
В настоящее время следственными органами устанавливают причины возгорания жилого дома, гибели женщины и ее ребенка, а также других обстоятельств происшедшего.
Ранее мы рассказывали, что при ночном пожаре жилого дома в Брасовском районе пострадали люди.
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