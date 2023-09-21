Сообщения о минировании школ в Брянске проверяют правоохранители

Сообщения о минировании трёх школ и торгового центра в Брянске проверяют правоохранители. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 21 сентября, в единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация об угрозе минировании зданий в Брянске. Речь шла о гимназии №3, школах №30 и 9, торгового центра «Мельница».

На происшествии работают экстренные службы. Людей эвакуировали и стражи порядка обследуют здания.