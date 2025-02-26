Стартовала регистрация в проекте«Брянские Герои»

Брянский губернатор объявил о начале регистрации в проекте «Брянские Герои».

В конце прошлого года в регионе стартовал проект «Брянские Герои». Она представляет собой аналог федеральной программой «Время Героев». Войти в проект могут военнослужащие и добровольцы, участвовавшие в специальной военной операции, в такое бойцы отряда «БАРС-Брянск».

« Участники проекта не только пройдут обучение и переподготовку, но и станут частью новой команды управленцев, профессионалов, готовых взять на себя ответственность за будущее Брянской области», — отметил губернатор Александр Богомаз.

В рамках проекта уже сформировали Общественный совет, разработали программы переподготовки и стажировки. Накануне на сайте «Брянские герои» открылась регистрация участников.

«Приглашаю наших защитников принять участие в региональной программе. Пришло время нашим героям проявить себя в мирной жизни, внести свой вклад в будущее родной земли!» — заключил глава региона.