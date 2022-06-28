Студент брянского вуза Кирилл Минкин победин на Всероссийском конкурсе «Флагманы образования»

«Теперь я связан с президентской платформой «Россия – страна возможностей» кровно, родственными узами», – сказал брянец.

Студент Брянского государственного университета имени академика Петровского Кирилл Минкин победил во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты».

Награду юноше вручили ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов и заместитель генерального директора общества «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Теперь я связан с президентской платформой «Россия – страна возможностей» кровно, родственными узами. Здесь речь не о победе или о поражении, а о семье, о сообществе единомышленников. Всем тем, кто только планирует участвовать в конкурсе, хочу пожелать терпения, физических сил, мыслить креативно и не бояться проявить себя!» – прокомментировал свою победу Кирилл Минкин.

Конкурс проходил на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».