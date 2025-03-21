«Такого не было даже в советское время»: эксперты о значении новой магистрали для Брянска

Долгожданный инфраструктурный проект в Брянске вступил в фазу практической реализации. 12 марта мэром города Александром Макаровым подписано постановление об изъятии земельных участков для строительства важнейшей городской магистрали, соединяющей улицы Карачижскую и Калинина.
Новая транспортная артерия, проектируемая шириной от четырёх до шести полос, протянется на три километра и станет ключевым элементом модернизации городской дорожной сети.
– В последние годы в Брянске ведётся беспрецедентное обновление транспортной инфраструктуры, – комментирует сайту КП-Брянск Игорь Болунёв, председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района. – Это жизненная необходимость для растущего города, который без современной дорожной сети рисковал бы задохнуться в пробках и выхлопных газах. Сейчас, несмотря на значительно увеличившийся транспортный поток, даже в самые напряжённые часы-пик, автомобили имеют возможность доехать до точки назначения, а городской общественный транспорт полностью выполняем свои функции по перевозке пассажиров. Вместе с тем, центр Брянска всё ещё остаётся излишне загруженным транспортом. В этой связи ещё десять лет назад было принято решение о строительстве магистрали, которая протянется от улицы Карачижской до улицы Калинина и выйдет в районе начала Московского проспекта. Фактически это строительство является продолжение амбициозного проекта, который позволит брянским автомобилистам от Телецентра, не заезжая в перегруженный центр города, выехать к Чёрному мосту и либо по проспекту Героев попасть в Володарский районов, либо по Московскому проспекту – в Фокинский. Такого не было даже в советское время.
По данным городской администрации, cейчас идёт процесс сбора информации о земельных участках в зоне строительства.
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