Тарифы ЖКХ выросли на 9,9% в Брянской области с 1 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги, электроэнергию, водо- и газоснабжение. Индексацию провели впервые за полтора года. Правительство Российской Федерации установило предельный рост платы за ЖКУ для Брянской области в 13,5%.

«Но мы не повышаем тарифы по максимальной планке, у нас они повысятся в среднем на 9,9 %, и это один из самых низких темпов роста платы граждан за коммунальные услуги в Центральном федеральном округе. Тариф на электроэнергию для населения остаётся одним из самых низких среди регионов Центрального федерального округа, мы на 15 месте из 18 с темпом роста 8,84%, по тарифу на водоснабжение, обращение с ТКО — также на 15 месте, по цене на природный газ — на 12 месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.