Тело 59-летней жительницы Евсеевского нашли в водоёме

Следователи проводят проверку.

9 февраля около дома № 15 на улице Придорожной в посёлке Евсеевский Суражского района в водоёме жители нашли тело женщины. Следователи выяснили, что это 59-летняя жительница населённого пункта.

Видимых телесных повреждений у женщины стражи порядка не обнаружили. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Проверку проводят сотрудники регионального следкома.