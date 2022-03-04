Житель Дятьковского района забил приятеля до смерти

Мужчине дали девять лет тюрьмы.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Дятьковского района.

Следователи выяснили, что пьяный подозреваемый поссорился со своим 40-летним знакомым. Он стал бить приятеля кулаками по голове и телу. От травм потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к девяти годам колонии строгого режима.

Осуждённый обжаловал решение. Но судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда оставила приговор без изменения.