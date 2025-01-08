Три беспилотника сбила система ПВО ранним утром
Три беспилотника сбила система ПВО ранним утром 8 января. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Ранним утром 8 января военнослужащие министерства обороны России пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили три вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.