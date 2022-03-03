Строительный материалы отправили из Брянской области на Донбасс

Три фуры отправились через Ростовскую область.

На Донбасс из Брянской области отправилась ещё одна партия гуманитарной помощи.

Через Ростовскую область три фуры доставят 60 тонн строительных материалов. Они требуются для восстановления инфраструктуры, домов, объектов социального и культурного назначения в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

«К благотворительной акции по мере возможности присоединяются многие неравнодушные жители Брянской области. Напомню, что ранее для беженцев оперативно было подготовлено 80 тонн товаров первой необходимости, продуктов питания, бытовой техники», – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй.