Три работника брянского сельхозпредприятия пострадали при атаке дронов

Три работника сельхозпредприятия пострадали при атаке дронов на Стародубский округ накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. Они нанесли удар по сельхозпредприятию. Трое работников получили травмы. «Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.