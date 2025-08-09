Трое сотрудников дорожной службы ранены при атаке дронов на брянское село в Климовском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ напали на населённый пункт Шамовка Климовского района. FPV-дроны нанесли целенаправленный удар по бригаде работников Климовского участка «Брянскавтодор». Трое сотрудников дорожной службы были ранены. Их оперативно доставили в больницу.

«В результате сброса взрывного устройства автомобиль дорожной службы полностью уничтожен», — уточнил губернатор Александр Богомаз.