Троих брянцев приговорили к тюрьме за убийство

Молодой человек нанял убийцу своего отца.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о заказном убийстве в отношении 24-летнего, 23-летнего и 22-летнего жителей Суземского и Погарского районов.

По версии следствия, 24-летний житель Погарского района хотел убить своего отца и попросил знакомого найти исполнителя. За 1300 долларов США и 400 евро был найден убийца. Вместе они забили кирпичом 47-летнего мужчину до смерти.

Сына потерпевшего и исполнителя суд приговорил к 16 годам, а пособника – к 10 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.