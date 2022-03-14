Трёх неплательщиков штрафов задержали брянские полицейские за один день

Автомобилисты задолжали более 630 тысяч рублей.

Вчера сотрудники ГИБДД выявили трёх злостных неплательщиков штрафов.

Рано утром в воскресенье на автодороге «Брянск – Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия» в Брянском районе инспекторы остановили 32-летнего водителя Toyota Camry. Он не оплатил штрафы на 212 тысяч рублей, в том числе 51 тысячу рублей — за нарушение ПДД.

В этот же день на 114 километре автодороги «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия» сотрудники ДПС задержали 59-летнего водителя Chevrolet Cobalt. Его задолженность составила более 320 тысяч рублей, из которых 83500 рублей — по линии ГИБДД.

Чуть позже, на автодороге «Брянск – Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» полицейские остановили 36-летнего водителя «ВАЗ-2105». Он задолжал более 100 тысяч рублей, большинство из которых — штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Разбираться с автомобилистами будут судебные приставы.