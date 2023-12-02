У брянского погрануправления ФСБ сменился руководитель

Брянское погрануправление ФСБ возглавил Амир Амиров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор встретился с новым руководителем пограничное управление ФСБ России по Брянской области генерал-майором Амиром Амиров. Главе области его представил замруководителя Пограничной службы ФСБ России Владимир Стрельцов. На встрече они обсудили вопросы обеспечения безопасности госграницы, а также взаимодействие ведомства с правительством региона.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают мирных жителей и территорию Брянской области, стоят на страже рубежей нашей страны», – подчеркнул Александр Богомаз.