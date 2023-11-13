Улицу Почтовую ремонтируют в Брянске

На улице Почтовой в Брянске рабочие укладывают асфальт. Об этом сообщили в городской администрации.

Капитальный ремонт улицы Почтовой полным ходом идёт в Бежицком районе областного центра. Рабочие приводят в порядок участок почти в пять с половиной километров. Он обойдётся в 359 миллионов рублей.

Специалисты сделают ливнёвку от улицы Карла Либкнехта до Ново – Советской, а также отремонтируют колодцы подземных инженерных коммуникаций.

В нескольких местах проезжую часть улицу Почтовой расширят. Рабочие укладывают новый асфальт, меняют бордюры и делают тротуары. Также вдоль дороги поставят новые фонари со светодиодными лампами. Кроме того, на Почтовой обустроят газоны, поставят остановки,ограждения и современные светофоры.

Завершатся работы в ноябре 2024 года.