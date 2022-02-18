Услуги ЖКХ подорожали в Брянской области почти на 9%

За месяц значительно выросла стоимость капремонта.

В Брянской области услуги ЖКХ подорожали на 8,9%. Брянскстат привёл данные за январь по сравнению с декабрём минувшего года.

При этом отчисления в фонд капитального ремонта увеличились на 23,5%. Тарифы на услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК и ТСЖ выросли на 2,9%. А содержание и ремонт жилья подорожали на 2,3%.