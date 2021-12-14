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В Большом Полпино иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину

2021, 14 декабря 16:38 Лента новостей
В Большом Полпино иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину
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59-летнюю пострадавшую с разрывом мочевого пузыря доставили в больницу.

На улице Объездной в посёлке Большое Полпино произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции, 39-летний водитель Volkswagen Passat сбил 59-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в неположенном месте и была незаметна в тёмной одежде ранним утром.

Женщину с диагнозом «разрыв мочевого пузыря» госпитализировали.

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