В Брянске идут торги на закупку 31 троллейбуса

Специалисты готовят проекты реконструкции объектов инфраструктуры.

Процедуру торгов по закупке 31 нового троллейбуса запустили в Брянске. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту горадминистрации Игорь Чубчиков на заседание рабочей группы по развитию и модернизации наземного электрического транспорта.

Также специалисты готовят проектную документацию для реконструкции объектов инфраструктуры.

За два года в городе заменят контактную сеть, опоры, выполнят капитальный ремонт тяговых подстанций, произведут техническое перевооружение предприятия и закупят новый транспорт. После модернизации число перевезённых пассажиров вырастет в два с половиной раза.