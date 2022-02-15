В Брянске к памятнику «Круговая оборона» возложили цветы

Память воинов-интернационалистов почтили минутой молчания.

В Брянске прошла торжественная церемония в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В полдень у памятника «Круговая оборона» собрались сотрудники регионального правительства, думы, городской администрации, а также ветераны интернациональных войн. Они возложили к мемориалу цветы. Погибших почтили минутой молчания.

На войне в Афганистане погибло 15 тысяч солдат и офицеров, 311 военных пропали без вести, а ещё 6 тысяч человек умерли от ран и болезней, приобретённых на войне.