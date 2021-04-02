В Брянске начался месячник бесплатной вакцинации против бешенства

Как сообщила Брянская городская ветеринарная станция, с 1 по 30 апреля 2021 года во всех лечебных подразделениях ГБУ Брянской области «Брянская горветстанция» проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Адреса и телефоны лечебных подразделений можно посмотреть на сайте мэрии Брянска.

Все ветеринарные лечебницы работают по обычному распорядку дня.

Также ветеринарные специалисты будут регулярно проводить подворные обходы на отдельных улицах с целью вакцинации животных против бешенства.

По согласованию с ЖКХ, ТСЖ, управляющими компаниями будут определены места и время проведения вакцинации против бешенства животных, принадлежащих жителям, проживающим в многоквартирных домах.