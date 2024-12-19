В Брянске подвели итоги работы движения «Народный фронт «За Россию». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошло пленарное заседание Конференции Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Активисты движения вместе с представителями органов власти подвели итоги работы организации за год. Руководитель Регионального исполкома Лариса Третьякова доложила о приоритетных проектах брянского отделения.

«С началом специальной военной операции, мы все делаем все для нашей победы. Мы поставили почти 6000 тонн гуманитарных грузов. Основная помощь поступала в Луганскую Народную Республику, поскольку Брянская область является шефом для ЛНР. Мы вместе с Народным Фронтом для подшефной Брянки с помощью промышленных, сельскохозяйственных предприятий, закупили и поставили в Брянку все необходимое: подъемные краны, погрузчики, грейдеры, технику, трансформаторы, сварочные аппараты и многое другое. Я помню благодарность в глазах жителей Луганской Народной Республики. Вместе с Народным Фронтом мы оказывали помощь жителям Белгородской, Курской областей» , – рассказал губернатор региона Александр Богомаз..

Также «Народный фронт «За Россию» собрал более 600 миллионов рублей. на эти деньги покупают автомашины, квадрокоптеры и другие важные вещи для защитников. Активисты движения и коллективы предприятий получили нагрудные знаки «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» за помощь жителям новых регионов и семьям участников СВО. А участники акции «Все для Победы» получили благодарности за помощь в сборе пожертвований для защитников Донбасса.