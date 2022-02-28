В Брянске пропал Антон Лавренов

Мужчине требуется медицинская помощь.

В Брянске ищут 41-летнего Антона Анатольевича Лавренова. О его местонахождении ничего не известно с 25 февраля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Мужчина был одет в чёрное пальто, сиреневую рубашку, чёрные брюки.

Сведения о пропавшем можно сообщить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.