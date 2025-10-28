В Брянске прошёл Кубок России по стрельбе из ружья

В Брянске на Кубок России по стрельбе из ружья собрались 58 спортсменов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Финал Кубка России по практической стрельбе из ружья прошёл в Брянске. В Стрелковом клубе «Брянск» собрались 58 спортсменов из разных регионов страны. Медали завоевали представители Тульской, Свердловской, Нижегородской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.